Nesta quarta-feira, 29, a produtora cultural e jornalista, Andréia Machado, recebeu uma homenagem do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial – CEPIR, em reconhecimento ao seu destacado empenho na promoção da igualdade racial e na incansável luta contra a discriminação, o preconceito e o racismo em Rondônia.

Andréia Machado, conhecida por seu compromisso com a valorização da cultura afro-brasileira, recebeu elogios do defensor público Fábio Roberto de Oliveira Santos, presidente do CEPIR, que destacou a importância do seu trabalho na construção de uma sociedade mais inclusiva e justa.

A indicação para a homenagem partiu de Odair Belarmino, presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir) de Vilhena, popularmente conhecido como Kisuco. Em suas palavras, ele enalteceu a dedicação e contribuição significativa de Andréia Machado para a causa.

“Agradeço de coração ao amigo Odair Belarmino e ao Fábio Roberto e a todas as pessoas que participam dos projetos culturais que tenho promovido em Rondônia para a valorização da cultura afro-brasileira. Esse trabalho nem sempre é fácil, mas vale a pena, pois estamos lutando por uma causa importante que é o combate ao preconceito e ao racismo, valorizando a arte local”, expressou Andréia Machado.

A produtora cultural recebeu o voto de louvor da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE RO) que foi entregue pela secretária de Gênero e Etnia do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (Sintero), coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado (MNU) e conselheira do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CNPIR), Rosa Negra.

Rosa Negra parabenizou Andréia Machado pelo ativismo em prol da valorização da cultura afro-brasileira e destacou a importância de seu trabalho na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Emocionada, Andréia Machado agradeceu a homenagem e reforçou seu compromisso contínuo com projetos que visam a valorização da cultura afro-brasileira e o combate ao racismo em Rondônia.

“Estou honrada em receber essa homenagem. Tenho trabalhado há mais de 10 anos em projetos de valorização da cultura afro-brasileira em Rondônia, e esse voto de louvor é o reconhecimento desse trabalho. A luta pela promoção da igualdade racial e o combate ao preconceito e racismo é de todas as pessoas. Vamos juntos lutar por uma sociedade mais justa e com igualdade racial”, declarou Andréia Machado.