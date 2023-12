Na próxima terça-feira, 05, Vilhena será palco do I Encontro dos Direitos Humanos do Cone Sul de Rondônia, tendo como foco principal registrar os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos na ONU, comemorado em 10 de dezembro deste ano e analisar o Fluxo migratório na América do Sul.

O encontro é organizado pela Comissão de Direitos Humanos e Direito Internacional (CDHDI) da OAB de Vilhena.

O presidente da OAB, subseção de Vilhena, Túlio Magnus, convidou a comunidade jurídica e acadêmica a participar do evento, que ocorrerá no auditório da OAB de Vilhena.

São disponibilizadas 50 vagas, todos ganharão certificado de participação de 3h e a inscrição é gratuita, mediante doação de um 1kg de alimento não perecível. Todo o arrecadado será destinado para a campanha “Natal Feliz”, organizado pela Comissão de Direitos Sociais (CDS).

PALESTRANTES

Três importantes palestrantes estão confirmados:

Drº Luiz Teodoro, advogado e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB em Rondônia vai tratar sobre o tema: “75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos na ONU e a advocacia em apoio aos imigrantes”;

Drº Gustavo Miranda, advogado, vice-presidente da Comissão de Direito Empresarial da ABA no Rio de Janeiro e Doutorando em Direito vai tratar o tema: “Direitos Humanos e o exercício da advocacia no exterior; experiência de atividades no Brasil e Argentina”;

Drº Claudemir Paula, professor, graduado em Letras, Doutor e Mestre, e diretor do campus da UNIR de Vilhena, terá como tema: “Vilhena na rota das migrações”

Mais informações através do telefone (069) 3322-9352.