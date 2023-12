No 6º período de direito, seis alunos da Faculdade Católica de Rondônia desenvolveram um projeto educativo intitulado “Esclarecer Para Proteger: Conhecendo a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006”, com foco na divulgação e compreensão da Lei Maria da Penha. Com o apoio de diversos parceiros, incluindo a deputada estadual Ieda Chaves, o grupo elaborou uma revista informativa.

Os estudantes, guiados pelo professor Sávio Lessa, percorreram diferentes pontos da cidade, disseminando informações sobre os benefícios da Lei Maria da Penha e abordando os diversos tipos de violência enfrentados pelas mulheres. Desde semáforos até órgãos públicos e unidades de saúde, o projeto visa conscientizar a população sobre a importância da legislação de proteção.

Jessica Miranda, uma das acadêmicas envolvidas, expressou a satisfação em contribuir para a segurança das mulheres: “É gratificante saber que nossa revista pode livrar as mulheres do pior”. A preocupação com o aumento dos números de agressões e feminicídios motiva o grupo a intensificar seus esforços na conscientização.

A deputada estadual Ieda Chaves elogiou a iniciativa, destacando a relevância da educação na prevenção da violência contra as mulheres. “Investi com muito prazer, pois acredito que a educação é uma excelente ferramenta para que as mulheres não estejam vulneráveis e, se estiverem, saibam procurar ajuda. Parabenizo os alunos pela sensibilidade e também à Faculdade Católica por incentivar ações assim”.

O projeto foi elaborado por Benedito Andrade, Crystiane Briel, Emile Inácio, Jéssica Miranda, Lázaro da Silva e Yara Almeida.