Em preocupação com a população de Guajará-Mirim e região, a Dra Taissa Sousa expressou indignação em suas redes sociais e acionou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, devido ao estado da ponte do rio Araras.

Após um vídeo que chegou até o gabinete da parlamentar mostrando a real situação da ponte, que estava com buracos, tábuas fora do lugar, causando perigo e risco de vida não só dos moradores como de quem precisa da travessia pelo local. De imediato a parlamentar cobrou do DNIT para que tomasse providências em realizar uma manutenção no local.

Nesta sexta-feira (1), o DNIT iniciou a revitalização da ponte, a deputada agradece o retorno positivo, “agradeço a equipe do órgão responsável por tomar providências rapidamente, o estado em que a ponte se encontrava estava deplorável, causando grandes riscos à vidas dos moradores e de quem passava pelo local”, disse a parlamentar.

O trânsito está reduzido próxima a ponte, na modalidade pare e siga devido aos trabalhos que estão sendo executados. Para quem esta em deslocamento e vai passar pela estrutura, ficará em torno de 40 minutos para atravessar. Segundo os trabalhadores do local, a previsão do término da revitalização é de cinco a sete dias.