De acordo com as primeiras informações quatro homens em um carro aparentando ser Fiat Siena de cor prata, chegaram em um casa na Rua Girassol, no bairro Jardim Primavera, onde provavelmente funciona como boca de fumo e abriram fogo contra as pessoas que estavam no local.

Durante o ataque um homem caiu morto e dois saíram correndo, mas foram perseguidos e baleados, um deles caiu na porta de uma tabacaria na Avenida 1705 – no mesmo bairro, o outro mesmo baleado conseguiu se esconder e apareceu quando a polícia chegou.

O Corpo de Bombeiros socorreu as vítimas e os levou para o pronto-socorro do Hospital Regional. A Polícia Militar (PM) isolou a área para os trabalhos da Polícia Técnica Científica (Politec). As vítimas ainda não foram identificadas.