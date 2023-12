No dia 17 de novembro, os estudantes Pedro Yan Feliciano Ramos, 1º ano “B” do Ensino Médio e Luam da Silva Nunes Rocha, 1º ano “A” do Ensino Médio da escola Estadual Manuel Bandeira, foram convocados pela Confederação Nacional de Karatê do Brasil (CNKB) – a compor a Seleção Brasileira de karatê CNKB para representar o Brasil no campeonato mundial em 2024.

O evento – World Karate Championships Wka – World Karate-do Alliance, acontece nos dias 21, 22, 23 e 24 de março de 2024 – na República de Malta – Europa.

Os atletas são alunos de projetos sociais ofertados pela escola, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA. Os atletas se destacaram no ano de 2023 ganhando vários títulos.

Atualmente os atletas treinam com o Sensei Alick Ruan, na academia Arena Fitnnes, com treinos físicos e técnicos. Sensei Alick Ruan um dos idealizadores do Projeto karatê, agradece a escola pelo apoio ao esporte e destaca que a escola tem uma visão e um suporte aos atletas surpreendente não só o Pedro e o Luam mais aos outros que participam do projeto.

A convocação é de grande importância para os atletas que vão se esforçar para estarem lá. Essa é a conclusão de um trabalho de excelentes parcerias entre os pais, família, amigos e patrocinadores que graças a essa ampla visão possibilitou nossos alunos a convocação e oportunidade de participarem de uma competição a nível mundial em um país Europeu.

A equipe agradece todos os patrocinadores e ao secretário de esportes Almiro Dias.