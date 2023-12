Foi identificado como Willian Lima Alves, de 24 anos, o motociclista atingido com vários disparos de arma de fogo, na tarde deste domingo, 3, quando trafegava pela Avenida 743, com Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, dois homens em uma moto se aproximaram da vítima, o carona sacou uma arma de fogo e disparou várias vezes acertando as costas e a cabeça de Willian que caiu, agonizou e morreu no local.

Informação extraoficial dá conta que Willian foi executado por membros de facção rival a qual ele fazia parte, cujo controle de território está sendo disputado a “bala” pelos faccionados em Vilhena.