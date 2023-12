Para você o montante de US$ 100 milhões é grande ou pequeno? Creio a resposta natural à este questionamento seria: depende! Trata-se de uma receita ou de um custo; é resultante de uma venda a crédito ou de um compromisso financeiro a pagar; é um investimento operacional ou monetário?

O noticiário econômico do país, nesta manhã de segunda feira, informa que a Coreia do Sul decidiu comprar alguns aviões militares da empresa Embraer, com sede em S. Paulo. Faziam parte do processo de compra (concorrência) os fornecedores Lockheed Martin (USA), a Airbus SE (europeia) e a Embraer (brasileira).

A Coreia do Sul é reconhecida mundialmente como um país moderno, expert em tecnologia, com elevados padrões técnicos e de qualidade, exigente e criterioso em suas decisões. O produto a ser adquirido é o avião de transporte militar KC 390 (multi-uso), o qual substituirá parte de sua atual frota de aeronaves de transporte.

Note que o montante de cem milhões de dólares é o preço de 1 (um) avião. Diversas empresas nacionais, ao final de um ano de trabalho, reportam receitas brutas inferiores a esse valor! O fabricante brasileiro conseguiu criar um produto novo e eficiente, moderno e avançado, cujo desempenho é superior ao dos concorrentes.

Esta é a primeira venda deste aparelho na Asia. Acredita-se que a decisão deste cliente influenciará, favoravelmente, outras nações que atualmente estão analisando idênticas opções de compra.

Fico imaginando quanto representa o componente “tecnologia”, “pessoal”, “sistemas” e “peças” no preço final do produto?

Creio que a primeira lição a extrair é identificar os fatores mais significativos que levaram a obtenção deste produto: competência, talentos, visão profunda e integradora, ética e integridade, desenvolvendo ciência e tecnologia.

Que eu e você sejamos encorajados a investir mais no nosso preparo técnico-profissional; não nos intimidar diante dos concorrentes. O mercado sempre está oferecendo oportunidades e recompensas para os fornecedores com melhor performance. Que sejamos pessoas orientadas para resultados; que sejamos autoconfiantes; focados e inovadores. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.