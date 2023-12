Os efetivos do Corpo de Bombeiros (CB) de Vilhena, o Capitão Luiz Antônio Bueno Tomaz, o sargento Romulo Cesar Pedro e o Cabo Natalino Luiz, visitaram a redação do Extra de Rondônia para falar a respeito de duas ações importantes neste final do ano: o “Natal criança feliz” e o “Alerta Vermelho”.

Sobre o “Natal criança feliz”, as autoridades policiais informaram que é uma ação promovida há 30 anos e que, desde 14 de novembro, o CB recebe cartinhas de crianças com pedidos ao Papai Noel para tentar realizar seu sonho de final de ano. Natalino Luiz disse que quase 300 crianças da cidade já levaram suas cartinhas.

Para o Capitão “Bueno”, a campanha solidaria “Adote uma cartinha”, que iniciou através do tenente Natalino em 1990, na época cabo em Porto Velho, chegou a Vilhena e continuou o projeto com a ajuda da corporação e da população. “A finalidade da campanha é atender aos pedidos das crianças de toda a cidade, desde um simples brinquedo como uma boneca, bola, cesta básica. Porém, que mais solicitam nas cartinhas são cestas básicas”, afirma.

O Sargento Cesar ressalta que qualquer pessoa pode adotar uma cartinha e apadrinhar uma criança, e que as mesmas podem ser entregues até o dia 14 de dezembro na corporação do 3GBM.

A retirada do presente deste ano será no dia 17, a partir das 8h, num grande evento em frente à sede do CB, no centro da cidade de Vilhena, com pula-pula, algodão doce, pipoca, picolé e brinquedos infláveis para todas as crianças.

ALERTA VERMELHO

Entre as atividades realizadas em dezembro, os efetivos do Corpo de Bombeiros informaram que trabalham numa ação nacional chamada de “Alerta Vermelho”, no período de 01 a 08 deste mês, com ações preventivas e orientativas, através da realização de palestras educativas em diversos locais de reunião de público. “Além disso, considerando que se aproximam as festividades de final de ano, se faz necessário fortalecermos a prevenção e a realização de vistorias técnicas orientativas nas edificações comerciais em todo o território estadual, visando o cumprimento das exigências e medidas de segurança contra incêndio e pânico”, destacaram.