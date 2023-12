Na manhã desta segunda-feira (4), a Coordenadoria Regional de Educação de Vilhena (CRE), promoveu um Encontro de Orientadores Educacionais, evento que contou com as presenças de profissionais de Colorado do Oeste, Chupinguaia e da rede municipal de Vilhena.

Na ocasião, a coordenadora da CRE, professora Anandreia Trovó, ressaltou a importância do trabalho realizado pelos orientadores que, segundo ela, são os profissionais que acolhem os estudantes em suas fragilidades emocionais, garantindo sua permanência no ambiente escolar. ”Ser orientador é acolher as fragilidades de cada estudante que traz seus traumas e suas expectativas para a escola”, disse ela.

Ainda durante sua fala, ela agradeceu sua equipe de trabalho e o empenho do governador Marcos Rocha, informando que, em sua gestão, tem investido pesado na melhoria do setor educacional e garantido uma educação de qualidade.

Busca Ativa Escolar

Realizado na sede do Sintero, o encontro ainda teve como foco celebrar os resultados da parceria firmada entre os governos municipal e estadual em relação ao trabalho desenvolvido pelas equipes que atuam na plataforma do Busca Ativa Escolar (BAE).

De acordo com a coordenadora do programa Busca Ativa Escolar da CRE, Silvania Aquino, criou-se um comitê intersetorial para tomar decisões, interligando os segmentos ligados aos Direitos das Crianças e Adolescentes.

Para a representante do programa da rede municipal de Vilhena, Bianca Gonçalves, a parceria entre os governos fortaleceu e tornou as ações do trabalho mais eficiente.

Ela explicou que, em 2023, o Estado adquiriu o programa e, que, em julho deste ano, a plataforma entrou em atividade, gerando bons resultados na busca ativa de estudantes fora da escola. O encontro foi promovido na data em que se comemora o Dia do Orientador Educacional.