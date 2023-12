O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Rondônia, lançou na quinta-feira (30), o primeiro polo da Faculdade Sebrae fora de São Paulo, fortalecendo o seu papel como instituição fomentadora da cultura empreendedora.

“A vinda da Faculdade Sebrae para Rondônia serve para coroar o já consolidado trabalho que a instituição realiza com a educação empreendedora no estado, disseminando a cultura empreendedora, agora também através do ensino superior”, destacou o diretor-técnico do Sebrae RO e coordenador da Faculdade Sebrae no estado, Alessandro Crispim Macedo, durante cerimônia de lançamento.

A Faculdade Sebrae foi criada pelo Sebrae São Paulo e Rondônia passa ser pioneira com o lançamento do primeiro Polo fora daquele estado.

O polo da Faculdade Sebrae no estado foi inaugurado na própria sede administrativa da instituição, em Porto Velho. O primeiro curso a ser implantado na grade curricular da instituição será o MBA de Gestão de Negócios no formato EAD.

“Durante o próximo ano, serão lançados ainda o curso MBA em Gestão Pública e mais dois cursos para formação de Consultores Urbanos e Rurais. A ideia é criar mão de obra especializada, que possa inclusive ter possibilidade de prestar serviço para o próprio Sebrae”, ressaltou Alessandro Crispim Macedo.

Voltado para a educação superior, com cursos de graduação e pós-graduação, a Faculdade Sebrae também oferecerá em Rondônia cursos de aperfeiçoamento e extensão voltados para o empreendedorismo e inovação, inicialmente no formato EAD.

“Esta é mais uma iniciativa que fortalece a atuação do Sebrae como instituição formadora de profissionais dos negócios e do empreendedorismo. A oferta desses cursos vai proporcionar uma grande transformação para o estado de Rondônia”, ressaltou o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae RO, Darci Agostinho Cerutti.

As matrículas para o primeiro curso oferecido pelo polo de Rondônia serão abertas já neste mês, pelo portal da Faculdade Sebrae: https://faculdadesebrae.com.br

O início das aulas está previsto para março de 2024.

“No mês de dezembro, teremos uma capacitação com a equipe da Faculdade Sebrae de São Paulo para operação da plataforma, com vistas ao início das matrículas do MBA em Gestão de Negócio”, completou o gestor do Polo da Faculdade Sebrae em Rondônia, Carlos Alberto Machado de França.