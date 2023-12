Elivelton Bechimol Mota, está sendo procurado pela Polícia Civil de Rondônia por participação na morte do adolescente Talisson Vinicius no residencial Porto Madeira III, no dia 9 de novembro de 2023.

O adolescente Talisson Vinicius foi morto enquanto brincava com outras crianças na parte externa do condomínio, quando foi atingido por disparos efetuados por criminosos que estavam em uma moto. Diante disso, foi decretada a prisão preventiva do infrator Elivelton Bechimol Mota.

A decisão de prisão preventiva tem como base os artigos previstos nos parágrafos 1º a 2º do Artigo 121, do código penal contra menores de 14 anos.

Se você tiver informações sobre o paradeiro de Elivelton Bechimol Mota, entre em contato imediatamente com a Polícia Civil de Rondônia. Sua colaboração é essencial para garantir a segurança da vítima e prevenir novos atos de violência.