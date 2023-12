O Brasil está se preparando para um salto significativo na adoção de smartphones, com projeções mostrando que o seu uso pode ultrapassar 70% até 2027.

Essa previsão sugere que o Brasil continuará a experimentar um crescimento estável no mercado de smartphones, influenciado por fatores como inovações tecnológicas, preço competitivo e maior acesso à internet.

O que muda na indústria de entretenimento com o aumento do uso de celulares?

Um setor que tem se beneficiado enormemente deste crescimento é o mercado de jogos digitais. Com cada vez mais pessoas tendo acesso a smartphones, os jogos digitais no celular se tornaram populares. Portanto, o futuro já está aqui, e esse tipo de recurso em telefones celulares está se tornando parte integrante da cultura brasileira.

Além disso, não são apenas os jogos que estão tendo um aumento na popularidade. O consumo de mídia também está aumentando à medida que mais pessoas usam seus smartphones para assistir a filmes e programas de TV, ouvir música e ler notícias. Veja quais indústrias mais foram afetadas:

Setor audiovisual: a maneira como consumimos jogos, filmes, séries e outras mídias audiovisuais já está mudando e isso tende a se intensificar. O streaming deve continuar ganhando força, mas com a adição de novas tecnologias como realidade virtual, otimização e até mesmo uso de inteligência artificial em meios de comunicação visual.

Mercado de apostas: o mercado de apostas mundial é um dos que mais se beneficia com o aumento do uso de celulares. Afinal, mais jogadores estão buscando entretenimento em apostas esportivas e jogos de cassino, e os smartphones trazem muito mais praticidade para acessar as possibilidades dessa indústria em qualquer lugar, a qualquer hora.

Com a maior familiaridade com a tecnologia entre a população, a demanda por smartphones continua a crescer. Isto é evidente na paisagem dos smartphones no Brasil, que tem experimentado uma transformação notável.

Isso contrasta com as tendências globais mais amplas, pois vemos uma popularidade mundial crescente, mas estável, dos smartphones, atingindo apenas 41% em 2018. Tal cenário reflete uma tendência global em direção a uma sociedade mais digitalmente conectada. Por isso, é provável que o aumento no uso de smartphones seja contínuo a longo prazo.

Por que o uso de smartphones está aumentando?

Diante da atual perspectiva promissora no uso de smartphones, é importante analisar os múltiplos fatores que estão impulsionando esta tendência ascendente na adoção dos celulares como parte da rotina de entretenimento das pessoas. Confira a seguir!

Ascensão tecnológica

Um dos fatores fundamentais para o aumento na penetração de smartphones no Brasil é o avanço tecnológico. Com o progresso tecnológico, a acessibilidade dos smartphones cresce, possibilitando que mais cidadãos tenham acesso a esses dispositivos. O incremento do uso da internet pela população brasileira tem um papel vital nesta projeção de aumento da presença de smartphones.

Mudanças de hábito

O avanço previsto no uso dos smartphones no Brasil também é impulsionado pela alteração nos hábitos da população. Hoje em dia, esses dispositivos são mais que meros meios de comunicação, atuando como plataformas para lazer, compras virtuais, aprendizado e muito mais. Esta multifuncionalidade está gerando uma revolução nos costumes dos usuários, favorecendo o crescimento do uso de smartphones.

A união desses elementos proporciona um panorama dos motivos pelos quais se espera um incremento notável na disseminação dos smartphones no Brasil nos próximos anos.

Perspectivas de evolução

O crescimento na prevalência de smartphones no Brasil trará, incontestavelmente, repercussões relevantes para vários segmentos da economia.

Prevê-se que ocorrerá uma ampliação significativa da base de usuários de smartphones no Brasil. Essa projeção estabelece um cenário em que o acesso ao mundo digital se torne cada vez mais abrangente. À medida que mais pessoas adquirem smartphones, o país tem a possibilidade de alcançar uma integração digital mais ampla..

Antecipações na penetração de smartphones

O surgimento de novos usuários representa um mercado cada vez maior e diversificado para as empresas de tecnologia, que podem incentivar estratégias inovadoras em dispositivos móveis, especialmente customizadas para o usuário brasileiro.

Sendo assim, é possível que o setor de tecnologia móvel experimente um impacto em virtude desta expansão. Projeta-se uma elevação na procura por pacotes de dados e redes mais potentes para suportar uma quantidade superior de utilizadores.

Porém, é possível que essa projeção venha atrelada a algumas dificuldades. A falta de acesso ao ambiente digital pode se manter, levando em consideração as discrepâncias no acesso a smartphones e à tecnologia de internet entre diferentes camadas socioeconômicas.

Conclusão – Quais os reais impactos do aumento no uso de smartphones?

O aumento contínuo do uso de smartphones deve ganhar força nos próximos anos, impactando não apenas a forma como acessamos fontes de entretenimento, mas também a maneira como nos relacionamos, buscamos conhecimento e acompanhamos notícias.

Os impactos do aumento de smartphones podem ter repercussões positivas, desde que a população saiba aproveitar as vantagens com responsabilidade e moderação.