Durante sessão plenária na quarta-feira (29) na Assembleia Legislativa de Rondônia, a deputada estadual Dra. Taíssa (PSC) conquistou um marco significativo com a aprovação do projeto de lei ordinária (PLO) 139/23 de sua autoria, que visa consolidar as escolas cívico-militares como patrimônio permanente no estado.

A deputada destaca os benefícios que as escolas desse modelo proporcionam à sociedade. “A disciplina e a estrutura das escolas contribuem para uma redução de problemas de comportamento, que tem se tornado comum em nossa sociedade. Os estudantes aprendem a autorregulação e a respeitar regras estabelecidas”, expressou a parlamentar.

O projeto busca garantir a continuidade dessas instituições, que têm se mostrado eficazes na promoção de um ambiente educacional disciplinado e focado no desenvolvimento integral dos estudantes. A medida também ganha um impacto positivo na formação dos jovens, proporcionando não apenas conhecimento acadêmico, mas também valores cívicos e de responsabilidade.