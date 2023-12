Em entrevista ao Extra de Rondônia, empresária Edinalva Alves de Araújo conta como ocorreu o evento “Encontro de Cristais Verdes” realizado no último sábado, 2, em Vilhena.

O 1º Encontro de Cristais Verdes foi realizado na sede do centro de serviços Furgões Vilhena, contou com a presença de quase trinta mulheres.

Houveram duas palestras ministrados por Sueli Magalhaes, com o tema: “Você pode, você consegue e merece o melhor”, e a advogada Aline Leon, com o tema: “Empoderamento da mulher”, afim de empoderar mulheres na sociedade como um todo.

No evento foram realizados diversos sorteios, um bazar beneficente (com as peças arrecadadas serão doadas a instituição de caridade) e apresentação do grupo de dança “Starry-dream grupo s-d”.

Edinalva Araújo convidou as mulheres para participarem dos próximos encontros. Mais informações através do Instagram @nalva_araujovha ou pelo número (69) 9 9990-9079.