Acompanhando o passo a passo das obras de asfaltamento da RO-370 (Rodovia do Boi), ligando o Cone Sul à Zona da Mata, o deputado Ezequiel Neiva realizou mais uma inspeção nos trabalhos da maior obra de pavimentação da história do governo de Rondônia.

Juntamente com o prefeito de Corumbiara, Leandro da Saúde, e do filho, Wiveslando Neiva, o parlamentar percorreu todo o trajeto dos 84 quilômetros de pavimentação.

Ezequiel Neiva ressalta que a primeira etapa projeto para o asfaltamento da Rodovia do Boi tem 84 quilômetros de extensão, que estão com mais de 90% de conclusão. “Essa obra é a realização de um sonho para todos nós. É o maior projeto de asfaltamento da história do Governo de Rondônia. É uma honra fazer parte dessa história. Parabéns ao governador Marcos Rocha pelo empenho na realização desse grandioso projeto”, destacou.

Interligando o Cone Sul à Zona da Mata.

O deputado explica que o projeto da Rodovia do Boi é interligar o Cone Sul do Estado à Zona da Mata por via pavimentada. “São cerca de 160 km de extensão. Na primeira etapa o governador Marcos Rocha contratou 84 km de asfalto, que estão sendo finalizados. No próximo ano o Governo deve contratar o restante da pavimentação”, afirmou.