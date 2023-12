A última edição de 2023 do Ranking dos Políticos consolidou o senador Jaime Bagattoli (PL) como o melhor parlamentar federal de Rondônia.

A plataforma é conhecida por ser independente e construir a lista com base em dados relacionados ao combate à corrupção, aos privilégios e ao desperdício do dinheiro público.

A edição mostrou que Jaime ocupa o 1º lugar entre os parlamentares federais do Estado de Rondônia, que incluem os deputados federais e senadores. No cenário nacional, Jaime ocupa a posição 26º entre 593 parlamentares das duas casas do Congresso Nacional, com nota 8.06 (numa escala de 0 a 10).

Na primeira edição deste ano, Jaime já estreou como o 2º melhor parlamentar do estado. Na edição seguinte se consolidou na 1ª colocação, permanecendo nela até o fim deste ano.

“Foi um ano de muito aprendizado e trabalho. Desde que me lancei ao Senado Federal por Rondônia estava ciente da responsabilidade em trabalhar pelo meu estado e pelo Brasil. E finalizamos esse primeiro ano com muitas conquistas e, acima de tudo, respeitando a coisa pública, a Constituição Federal e os princípios que me trouxeram até aqui”, declara o senador.

O Ranking dos Políticos é reconhecido por sua independência, além de ter grande credibilidade e respeito entre parlamentares e entidades políticas do país.