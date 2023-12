Partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL possui, hoje, a maior bancada da Câmara dos Deputados e a segunda maior bancada no Senado Federal. A meta, agora, é trabalhar para a expansão do partido nos estados.

Seguindo essa diretriz, o PL Rondônia tem trabalhado na reconstrução dos diretórios municipais. Segundo o presidente estadual, o senador Marcos Rogério, esse é um compromisso assumido com o presidente Valdemar Costa Neto e o presidente de honra, Jair Bolsonaro.

Em Cacoal, já foi nomeada a nova direção do partido, e, a partir de agora, a meta é trabalhar para que o município tenha candidatura própria nas próximas eleições à prefeito, em 2024.

“Eu estive recentemente com o presidente Jair Bolsonaro e o nosso foco é fortalecer a direita. Para isso, vamos lançar nomes que estejam alinhados com os propósitos do partido”, explicou o presidente do PL Rondônia, o senador Marcos Rogério.