Na tarde desta terça-feira, 5, um acidente envolvendo duas motocicletas resultou em duas pessoas feridas, ambas sendo prontamente socorridas e levadas ao Hospital Regional, em Vilhena.

O acidente ocorreu no cruzamento a Avenida 831 com a Rua 830, no bairro Alto Alegre (setor 8), quando as duas motos colidiram, causando danos significativos aos veículos e deixando os condutores feridos.

Testemunhas no local acionaram imediatamente a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. O incidente destaca a importância da atenção e precaução no trânsito, bem como a rápida resposta dos serviços de emergência.