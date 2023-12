A Secretaria Municipal de Educação (Semed), anuncia as datas para as matrículas e rematrículas escolares do ano letivo de 2024. O objetivo é realizar o processo de forma organizada e eficiente, atendendo às necessidades dos munícipes.

Para solicitar novas matrículas, os pais ou responsáveis deverão acessar um link da lista de espera disponibilizado nos canais oficiais da Prefeitura de Vilhena no mês de janeiro, de acordo com as seguintes datas: Educação Infantil: 10 a 12 de janeiro de 2024; Ensino Fundamental: 10 a 12 de janeiro de 2024.

Após a entrega da documentação, a partir do dia 15, a Semed realizará a análise e informará os responsáveis contemplados com a vaga por meio do telefone ou e-mail. O responsável terá dois dias úteis para efetivar a matrícula na escola, mediante a documentação exigida.

Os pedidos de rematrículas devem ser feitos nas escolas onde os alunos estudam, durante o período da manhã: Ensino Infantil: 18 a 29 de dezembro de 2023; Ensino Fundamental: 26 de dezembro de 2023 a 12 de janeiro de 2024;

Já os pedidos de transferência entre as unidades municipais deverão ser feitos de 26 de dezembro de 2023 a 12 de janeiro de 2024 e devem ser protocolados na escola em que o aluno está matriculado.

A Semed ressalta que as escolas Marizete Mendes, Aparecida da Silva e José Paulo Paes são consideradas mapeadas, com área de abrangência definida no mapa da cidade. Nestas escolas, as novas matrículas serão realizadas nos dias 26 e 27 de dezembro, diretamente nas respectivas instituições. A análise ocorrerá no dia 28, com os resultados previstos para o dia 29.

Para mais informações ou detalhes, os interessados podem entrar em contato com a Semed pelo telefone (69) 3321-4300 ou pelo endereço Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, 4134, bairro Jardim América, das 7h às 13h.