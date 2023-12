CONFRATERNIZAÇÃO CITRÖEN / FIAT PSV / PEUGEOT No último sábado, dia dois, a empresária Poliana Miranda realizou linda e elogiada festa de CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO, com delicioso jantar do renomado Toldu’s Buffet e Eventos e decoração do expert Marcio Ermenegildo, para os colaboradores das concessionárias CITRÖEN, FIAT PSV e PEUGEOT do renomado Grupo Gilberto Miranda, que ela comanda em Cacoal e Rolim de Moura. Na foto com seu atencioso namorado Eduardo Henrique Mendes Felisberto no animado evento com música ao vivo na Capital do Café.

CONFRATERNIZAÇÃO CITRÖEN / FIAT PSV / PEUGEOT No último sábado, dia dois, na linda e elogiada festa de CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO das concessionárias CITRÖEN, FIAT PSV e PEUGEOT do renomado Grupo Gilberto Miranda comandadas pela empresária Poliana Miranda em Cacoal e Rolim de Moura, que teve delicioso jantar do renomado Toldu’s Buffet e Eventos e decoração do expert Marcio Ermenegildo, registrei parte da grande equipe de colaboradores no animado evento com música ao vivo na Capital do Café.

CONFRATERNIZAÇÃO CITRÖEN / FIAT PSV / PEUGEOT No último sábado, dia dois, na linda e elogiada festa de CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO das concessionárias CITRÖEN, FIAT PSV e PEUGEOT do renomado Grupo Gilberto Miranda comandadas pela empresária Poliana Miranda em Cacoal e Rolim de Moura, que teve delicioso jantar do renomado Toldu’s Buffet e Eventos e decoração do expert Marcio Ermenegildo, registrei a gerente de vendas RUTE MANDRICK com o esposo advogado Claudio Arsênio entre os filhos Lucas Mandrick e a esposa Reginata Fernandes Ribeiro, e as filhas Geovana Mandrick e Ana Clara Mandrick com o namorado Ariel Lucas no animado evento com música ao vivo na Capital do Café.

CONFRATERNIZAÇÃO CITRÖEN / FIAT PSV / PEUGEOT No último sábado, dia dois, na linda e elogiada festa de CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO da CITRÖEN, FIAT PSV e PEUGEOT do renomado Grupo Gilberto Miranda, que teve delicioso jantar do renomado Toldu’s Buffet e Eventos e decoração do expert Marcio Ermenegildo, registrei no animado evento com música ao vivo na Capital do Café, a contadora Marcia Groner com a empresária Poliana Miranda que comanda as concessionárias em Cacoal e Rolim de Moura.

CONFRATERNIZAÇÃO CITRÖEN / FIAT PSV / PEUGEOT No último sábado, dia dois, na linda e elogiada festa de CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO das concessionárias CITRÖEN, FIAT PSV e PEUGEOT do renomado Grupo Gilberto Miranda comandadas pela empresária Poliana Miranda em Cacoal e Rolim de Moura, que teve delicioso jantar do renomado Toldu’s Buffet e Eventos e decoração do expert Marcio Ermenegildo, registrei a supervisora de vendas Kawanny Camargo com o esposo Gregorio Souza no animado evento com música ao vivo na Capital do Café.

CONFRATERNIZAÇÃO CITRÖEN / FIAT PSV / PEUGEOT No último sábado, dia dois, na linda e elogiada festa de CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO da CITRÖEN, FIAT PSV e PEUGEOT do renomado Grupo Gilberto Miranda, registrei no evento que teve delicioso jantar do renomado Toldu’s Buffet e Eventos, a empresária Poliana Miranda que comanda as concessionárias em Cacoal e Rolim de Moura entre sua gerente de vendas Rute Mandrick e Marcio Ermenegildo responsável pela bela decoração das empresas e do animado jantar com música ao vivo na Capital do Café.

CONFRATERNIZAÇÃO CITRÖEN / FIAT PSV / PEUGEOT No último sábado, dia dois, na linda e elogiada festa de CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO das concessionárias CITRÖEN, FIAT PSV e PEUGEOT do renomado Grupo Gilberto Miranda comandadas pela empresária Poliana Miranda em Cacoal e Rolim de Moura, que teve delicioso jantar do renomado Toldu’s Buffet e Eventos e decoração do expert Marcio Ermenegildo, registrei a consultora técnica Irislaine Gomes, a gestora de qualidade Thaila Caroline, a supervisora de vendas Kawanny Camargo e Ludimila Meireles responsável smd, no animado evento com música ao vivo na Capital do Café.

CONFRATERNIZAÇÃO CITRÖEN / FIAT PSV / PEUGEOT No último sábado, dia dois, na linda e elogiada festa de CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO das concessionárias CITRÖEN, FIAT PSV e PEUGEOT do renomado Grupo Gilberto Miranda comandadas pela empresária Poliana Miranda em Cacoal e Rolim de Moura, que teve delicioso jantar do renomado Toldu’s Buffet e Eventos e decoração do expert Marcio Ermenegildo, registrei a gerente de vendas Rute Mandrick com o consultor de vendas Milton Custódio e a esposa Renata Fabia Rigo, no animado evento com música ao vivo na Capital do Café.

CONFRATERNIZAÇÃO CITRÖEN / FIAT PSV / PEUGEOT No último sábado, dia dois, na linda e elogiada festa de CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO das concessionárias CITRÖEN, FIAT PSV e PEUGEOT do renomado Grupo Gilberto Miranda comandadas pela empresária Poliana Miranda em Cacoal e Rolim de Moura, que teve delicioso jantar do renomado Toldu’s Buffet e Eventos e decoração do expert Marcio Ermenegildo, registrei a supervisora de vendas Kawanny Camargo entre os consultores de vendas Lukas Prado, Pedro Fernandes e André Pacheco, no animado evento com música ao vivo na Capital do Café.

13ª EDIÇÃO – REVISTA MARISA LINHARES A Edição Especial com a divulgação dos HOMENAGEADOS do CACAU DE OURO 2023 está sendo entregue em Cacoal/RO. Na foto a diretora de negócios Rosilaine Repiso do SICOOB FRONTEIRAS com agências em Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A cooperativa financeira foi homenageada com o tradicional troféu.

13ª EDIÇÃO – REVISTA MARISA LINHARES A Edição Especial com a divulgação dos HOMENAGEADOS do CACAU DE OURO 2023 está sendo entregue em Cacoal/RO. Na foto o diretor administrativo Tiago Zandoná do SICOOB FRONTEIRAS com agências em Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A cooperativa financeira foi homenageada com o tradicional troféu.

13ª EDIÇÃO – REVISTA MARISA LINHARES A Edição Especial com a divulgação dos HOMENAGEADOS do CACAU DE OURO 2023 está sendo entregue em Cacoal/RO. Na foto o gerente geral Edvaldo Rodrigues entre as gerentes PF Sandra Cristina e PJ Elizabete Gonçalves do SICOOB FRONTEIRAS com agências em Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A cooperativa financeira foi homenageada com o tradicional troféu.

13ª EDIÇÃO – REVISTA MARISA LINHARES A Edição Especial com a divulgação dos HOMENAGEADOS do CACAU DE OURO 2023 está sendo entregue em Cacoal/RO. Na foto o sócio proprietário Otávio Foli da CASA & DECORAÇÃO na Capital do Café, maior loja de móveis e decoração em Rondônia homenageada com o tradicional troféu.

13ª EDIÇÃO – REVISTA MARISA LINHARES A Edição Especial com a divulgação dos HOMENAGEADOS do CACAU DE OURO 2023 está sendo entregue em Cacoal/RO. Na foto o sócio proprietário Wender Garcia da CASA & DECORAÇÃO na Capital do Café, maior loja de móveis e decoração em Rondônia homenageada com o tradicional troféu.

13ª EDIÇÃO – REVISTA MARISA LINHARES A Edição Especial com a divulgação dos HOMENAGEADOS do CACAU DE OURO 2023 está sendo entregue em Cacoal/RO. Na foto o sócio proprietário Wesley Garcia da DIMARE CACOAL loja de móveis planejados homenageada com o tradicional troféu.

13ª EDIÇÃO – REVISTA MARISA LINHARES A Edição Especial com a divulgação dos HOMENAGEADOS do CACAU DE OURO 2023 está sendo entregue em Cacoal/RO. Na foto a arquiteta Andressa Zampoli proprietária da moderna e prestigiada loja CASA MAIS cama, mesa e banho, uma das empresas anunciantes da elogiada revista.

INAUGUROU TRACK & FIELD Em Cacoal/RO, inaugurou a moderna franquia TRACK & FIELD na rua São Luiz no último dia 30. As atenciosas sócias proprietárias Andreia Meireles e Janaina Pereira de Almeida recepcionaram com coquetel a prestigiada inauguração.

ANIVERSARIANTE RAFAELA ANGELO A prestigiada Coach RAFAELA ANGELO, que com seu projeto de treinamento de líderes tem agenda disputada pelas empresas, comemorou recente seu aniversário e os felizes 20 ANOS de união com o esposo empresário Marinaldo Gomes Somenzari da empresa JK AUTO PEÇAS CACOAL, que breve inaugura em Cacoal/RO.

COQUETEL E LANÇAMENTO MARÉ MODA PRAIA Em Cacoal/RO, no dia primeiro deste dezembro, registrei na loja MARÉ MODA PRAIA durante Coquetel de Aniversário e Lançamento de Coleção a proprietária Aniclei Barreto e a empresária Alessandra Stecca da MILHAS Viagem e Turismo, que atende sua clientela com roteiros personalizados e prepara a badalada 3ª Edição MULHERES AO MAR, com itinerário por Cartagena, Aruba, Curaçao e Colon no período de 15 a 25 de março de 2024.

COQUETEL E LANÇAMENTO MARÉ MODA PRAIA Em Cacoal/RO, no dia primeiro deste dezembro, na loja MARÉ MODA PRAIA participei do Coquetel de Aniversário e Lançamento de Coleção e fui recepcionada pela atenciosa proprietária Aniclei Barreto.

COQUETEL E LANÇAMENTO MARÉ MODA PRAIA Em Cacoal/RO, no dia primeiro deste dezembro, registrei na loja MARÉ MODA PRAIA durante Coquetel de Aniversário e Lançamento de Coleção a estilosa proprietária Aniclei Barreto com o esposo Tiago Diogo e a filhinha Isa Barreto Diogo.