Com o auditório da subseção da OAB de Vilhena lotado, o I Encontro de Direitos Humanos do Cone Sul, promovido na noite da última terça-feira, 5, superou expectativas, abrindo o debate para um assunto da atualidade mundial que reflete em Rondônia: o Fluxo migratório na América do Sul.

Por outro lado, o evento também registrou os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos na ONU, comemorado neste domingo, 10 de dezembro.

O evento, promovido de forma híbrida, foi organizado pela Comissão de Direitos Humanos e Direito Internacional (CDHDI) da OAB em parceria com a UNIR, campus de Vilhena.

O presidente da OAB, subseção de Vilhena, Túlio Magnus, abriu o evento, dando as boas-vindas aos participantes e palestrantes convidados, além de elogiar e agradecer a participação de todos os membros da Comissão composta pelos seguintes advogados: Drº Esteban Vera Labajos (presidente), Drª Andreza Gonçalves Moreira Goes (vice-presidente), Drª Sara Inês de Almeida Silva (secretária), Drª Inez Gomes da Silva Teixeira, Drª Renata Favoni Biudes, Drº Márcio de Paula Holanda, Drº Juan Gabriel Woll Davila e Drº Márcio Antonio Donadon Batista.

AS PALESTRAS

Três importantes palestrantes participaram do evento: Drº Luiz Teodoro, advogado e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB em Rondônia, que tratou sobre o tema: “75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos na ONU e a advocacia em apoio aos imigrantes”;

Drº Gustavo Miranda, advogado, vice-presidente da Comissão de Direito Empresarial da ABA no Rio de Janeiro e Doutorando em Direito que tratou o tema: “Direitos Humanos e o exercício da advocacia no exterior; experiência de atividades no Brasil e Argentina”; e

Drº Claudemir Paula, professor, graduado em Letras, Doutor e Mestre, e diretor do campus da UNIR de Vilhena, que teve como tema: “Vilhena na rota das migrações”

O momento também foi importante no sentido de arrecadar alimentos destinados à campanha “Natal Feliz” coordenado pela Comissão de Direitos Sociais (CDS) da OAB.

Dentro do cronograma apresentação pela Comissão, o II Encontro de Direitos Humanos do Cone Sul está previsto para dezembro de 2024.