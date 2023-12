Em uma cerimônia emocionante realizada no Auditório da OAB Cacoal, o deputado estadual Cássio Gois (PSD) foi homenageado com a prestigiosa Medalha de Amigo do Corpo de Bombeiros Militar.

A distinção foi concedida durante a Formatura Alusiva ao Dia do Patrono do Corpo de Bombeiros Militar – Dom Pedro II, que também marcou a formatura do PROEBOM.

O evento, coordenado pelo Tenente-Coronel QOBM Barreto e subcoordenado pela 1º Tenente BM Grazielle, teve início às 09 horas e contou com a presença da Coronel BM Iranildo, que representou o Comandante-Geral, Coronel BM Nivaldo.

Durante a solenidade, oficiais e praças do 4º GBM foram condecorados com as Medalhas Dom Pedro II nos Graus II (Comendador), III (Cavaleiro) e IV (Grande Oficial), enquanto autoridades civis e membros da iniciativa privada foram agraciados com a Medalha Amigo do Corpo de Bombeiros Militar.

Em um gesto significativo, o deputado Cássio Gois recebeu a Medalha de Amigo do Corpo de Bombeiros Militar em reconhecimento às suas contribuições notáveis para a corporação. Durante o evento, ele entregou o empenho da emenda parlamentar no valor de 320 mil reais, destinada à aquisição de uma ambulância do tipo “C” (unidade de resgate), visando atender às necessidades da corporação em Cacoal.

O deputado ressaltou a importância do investimento em equipamentos e recursos para fortalecer o trabalho dos bombeiros, destacando que ainda há um saldo de 70 mil reais que será destinado à aquisição de equipamentos essenciais para a corporação. Cassio Gois expressou sua gratidão pela homenagem recebida e reafirmou seu compromisso em continuar trabalhando em prol das instituições que desempenham papel fundamental na segurança e bem-estar da população.

“É uma honra ser reconhecido como Amigo do Corpo de Bombeiros Militar. Vamos seguir colaborando para garantir que esses profissionais tenham os recursos necessários para desempenhar suas nobres funções”, afirmou o deputado durante sua fala.

A cerimônia, que reuniu autoridades, membros da sociedade e representantes do Corpo de Bombeiros Militar, foi marcada por momentos de emoção e agradecimento, ressaltando a importância da colaboração entre o poder legislativo e as instituições militares em benefício da comunidade.