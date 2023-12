Na última segunda-feira, 04, a prefeitura de Nova Brasilândia do Oeste realizou a 2ª edição da premiação “Melhor Café” do ano, evento que contou com a presença do deputado Cirone Deiró.

A iniciativa busca homenagear os cafeicultores e cafeicultoras que participaram do 8º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia – CONCAFÉ e da Semana Internacional do Café, em Minas Gerais. O evento que marcou o reconhecimento da prefeitura, instituições locais e da população aos cafeicultores foi realizado na Escola Municipal Machado de Assis.

Um dos grandes destaques foi a cafeicultura Nicole Nedel, que conquistou o 2º lugar no Concurso Florada 2023, na Semana Internacional do Café. Em reconhecimento ao seu trabalho em busca de produzir um café de qualidade, Nicole recebeu um prêmio no valor de R$ 5 mil reais e expressou sua gratidão pela homenagem recebida: “Me sinto honrada com essa homenagem que a prefeitura e tantos parceiros estão prestando a nós produtoras e produtores de café”, afirmou.

O deputado Cirone Deiró ressaltou o protagonismo dos cafeicultores e suas famílias na geração de emprego e renda na agricultura rondoniense. Dados recentes do IBGE revelam que o setor produtivo rural gera mais de 160 mil empregos em Rondônia, posicionando Rondônia entre os estados com menor taxa de desemprego. “Atualmente, temos mais de 800 mil pessoas empregadas e a cafeicultura tem uma importante contribuição nesse bom desempenho da economia do estado”, justificou o deputado.

Cirone também fez questão de destacar os benefícios trazidos pela Indicação Geográfica “Matas de Rondônia”, especialmente para os cafeicultores e cafeicultoras dos 15 municípios integrantes. Ele relembrou sua participação no projeto desde a época que foi vice-prefeito de Cacoal, ressaltando que essa iniciativa transformou a qualidade do café produzido na região. “A cafeicultura saiu da condição de produzir uma bebida de baixa qualidade para ser campeã dos concursos mais concorridos do Brasil”, pontuou.

O deputado Cirone destacou a parceria com o governador Coronel Marcos Rocha na liberação de recursos, especialmente emendas de sua autoria, visando facilitar a vida dos produtores e melhorar o desempenho na produção do café, aumentando a quantidade e qualidade dos produtos. Além disso, Cirone ressaltou a importância de levar a tecnologia para a agricultura familiar em todos os municípios, a fim de evitar o êxodo rural e permitir que os jovens se envolvam na agricultura familiar no estado de Rondônia.

O prefeito Hélio da Silva reconheceu a contribuição do deputado Cirone para o desenvolvimento dos municípios e dos agricultores. “Cirone tem sido um importante parceiro na liberação de recursos para a execução de projetos e obras que estão beneficiando os moradores da cidade e da área rural”, afirmou o prefeito.

A premiação contou com a participação de 42 produtores inscritos no “Concafé”, Além do deputado Cirone Deiró, estiveram presentes o secretário de agricultura Luiz Paulo, o deputado Laerte Gomes, o vereador do município Ademilson do Foto, e o vereador do município de Novo Horizonte Diogo Padilha.