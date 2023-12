Confira como ficam as condições do tempo nesta sexta-feira (8) em todas as regiões do Brasil. Frente fria é o principal destaque do dia.

Sul

A previsão é de chuvas ainda em partes da região, por conta de resquícios da frente fria. Isso ainda pode provocar temporais e volumes expressivos no Paraná. Nas demais áreas do Sul, as pancadas perdem intensidade.

Sudeste

Diferentemente do Sul, a chuva ganha força na região conforme a frente fria avança por São Paulo, Rio de Janeiro e Zona da Mata mineira. O volume de chuva pode variar entre 20 e 80 milímetros, com alerta na Serra da Mantiqueira.

Centro-Oeste

Com a frente fria avançando pelo Centro-Sul, chuvas mais expressivas devem atingir o noroeste de Mato Grosso, com a formação de uma área de baixa pressão atmosférica. O volume de chuva pode passar de 40 milímetros, mas há risco de temporais também em Mato Grosso do Sul conforme o sistema provocar o choque entre as massas de ar quente e frio.

Nordeste

Por enquanto nada muda na região, ou seja, as chuvas continuam irregulares e mal distribuídas, além de pouco expressivas. Pancadas muito isoladas são esperadas com volumes entre 5 e 10 milímetros, insuficientes para reverter o cenário de secas. As chuvas podem ser registradas do Maranhão até o leste da Paraíba e Pernambuco.

Norte

Pancadas de chuva vão assolar quase toda a região. Acumulados expressivos podem ser registrados em Rondônia e Amazonas, com volumes entre 40 e 100 milímetros, não se descartando o potencial para transtornos.