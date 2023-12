Um jovem identificado como sendo Bruno da Silva Alves, de 20 anos, foi assassinado na madrugada desta quinta-feira, 7, com golpes de bloco de concreto. O crime ocorreu na Rua Olívio Miranda de Brito, no centro de Chupinguaia.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, funcionários do hospital municipal haviam sido solicitados para prestar socorro a uma pessoa que estava caída ensanguentada na calçada no centro da citada.

Contudo, ao chegar no local observaram que a vítima estava morta e solicitaram presença da Polícia Militar, que de imediato foi ao local.

Os militares isolaram a área e observaram que a vítima apresentava um corte no pescoço do lado esquerdo, além disso havia um bloco de concreto sextavado sobre a cabeça, aparentando ter sido usado para golpeá-la, pois havia sinais de esmagamento.

Com isso, a Polícia Técnica Científica (Politec) foi acionada e depois dos trabalhos de praxe o corpo foi liberado para a funerária Bom Pastor fazer a remoção.

Entretanto, ainda durante o registro da ocorrência, uma mulher identificada pelas iniciais S.S.S., de 21 anos, foi ao quartel e disse que ela era a autora do homicídio, pois segundo ela, a vítima a algum tempo estava assediando e a ameaçando.

Contudo, no decorrer da conversa com os militares, ela mudou a versão e contou que o autor do crime seria um colega de trabalho identificado por ela pelas iniciais B.C.S., de 30 anos, e que o motivo de ele ter assassinado Bruno, seria porque Bruno já teria tentado contra sua vida no dia 26 de novembro de 2023.

A polícia foi ao alojamento do frigorífico onde o suspeito trabalha, mas ele não estava, realizou buscas pela região, mas não o localizou.

A funerária Bom Pastor cuidou dos trâmites legais, e o corpo da vítima será transladado para a cidade de Cruzeiro do Sul (ACRE), onde será velado e sepultado no cemitério da Vila Santa Luzia.