Um homem identificado pelas iniciais M.W.F.L., de 28 anos, que estava foragido do sistema prisional, foi capturado na noite de quarta-feira, 6, por policiais militares da Patrulha Reforço. Além do foragido, foram apreendidas armas de fogo e drogas.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço fazia ronda de rotina pelo bairro Jardim Primavera, quando recebeu informação que na casa onde um homem foi assassinado e dois foram baleados funcionava uma boca de fumo e no local havia um homem que estava foragido da Justiça.

Com isso, a guarnição quando passava pelo local para averiguação observou um homem na companhia de uma mulher conversando na área em frente ao imóvel. Os militares observaram também que o homem ao perceber a presença da viatura gritou, “polícia” aos demais que estavam na residência.

Com isso, foi feito incursão no local e localizada uma arma de fogo do tipo revólver com coldre, marca Smith & Wesson com numeração suprimida de calibre .357 municiado e pronto para uso com seis munições de igual calibre. A arma estava em cima de um sofá, embaixo de uma camisa, no local onde estava sentado um homem identificado pelas iniciais M.A.O.C., ao lado da arma havia um aparelho celular Sansumg de cor preta com a foto do suspeito na tela.

Em revista pessoal foram localizadas mais oito munições intactas no bolso do short do suspeito identificado pela inicial A., sendo sete munições de calibre .357 e uma de calibre .38.

Ainda no local foi localizado embaixo de um segundo sofá, onde estava sentado o suspeito identificado pelas iniciais F.L.S., de 42 anos, conhecido por “Caveira da Santa Ana” outro revólver de marca Ruger, também de calibre .357 – arma estava pronta para uso com seis munições de calibre .357.

Atrás de uma caixa de som que estava no quarto do proprietário da residência, identificado por M.B.M., de 49 anos, foram localizadas em porções diversas aproximadamente nove gramas de substancia entorpecente aparentando ser maconha e 17 gramas substancia análoga a pasta base de cocaína (crack).

Em consulta ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), foi encontrado um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena, em desfavor de M.W.F.L.

Diante dos fatos os envolvidos receberam voz de prisão, e com apoio dos policiais da Patamo foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil.