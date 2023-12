A Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (DERF) participou com da operação “Fragmentado” planejada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC) de Goiás e o Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRA/GRL).

A operação desencadeada no último dia 05 naquele Estado tinha o objetivo de desmantelar uma organização criminosa responsável por sofisticada fraude bancária. A ação resultou na desarticulação de um esquema que causou um prejuízo estimado em cerca de R$ 10 milhões para uma instituição financeira.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso, composto por membros de uma mesma família, todos com histórico em diversas fraudes, aproveitou-se de uma falha no sistema de comunicação do cartão de crédito da instituição bancária durante nove meses de 2022. Essa falha permitia um uso ilimitado do cartão, com o retorno total do limite após cada utilização.

A organização criminosa desenvolveu um sofisticado esquema, utilizando cartões da instituição bancária em nome de identidades falsas, terceiros e empresas fictícias ou cooptadas. Com essa estratégia, conseguiram obter milhões de reais através do golpe.

A operação resultou na execução de 10 mandados de prisão preventiva, sendo 1 em Rondônia, com o apoio da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (DERF) da Polícia Civil de Rondônia, e 1 no Distrito Federal. Além disso, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em locais estratégicos.

Ao todo, cerca de três milhões e novecentos mil reais do grupo criminoso foram sequestrados judicialmente, demonstrando a efetividade da operação “Fragmentados” no desmantelamento dessa organização criminosa.