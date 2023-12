Visando o fortalecimento do setor de Saúde Pública, o município de Vilhena terá, em breve, um importante equipamento à disposição da população.

Trata-se de um aparelho de Ressonância Nuclear Magnética, avaliado em R$ 9 milhões, destinado pelo senador Jaime Bagattoli através de Emenda Individual Impositiva reservada na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024.

A informação foi repassada, nesta quarta-feira, 6, pelo próprio senador ao prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, destacando a “reserva de saldo na LOA 2024 – Ressonância”.

O equipamento será utilizado para atendimento aos usuários da saúde de Vilhena. “A escolha do modelo do equipamento e especificidades técnicas desse equipamento, seguem regras próprias estabelecidas e publicadas em portaria Ministério da Saúde (MS), e que para não haja a devolução ao tesouro nacional ou mesmo perda do recurso, fica o município na incumbência de observar as regras publicadas pelo MS”, destaca o ofício parlamentar.

Ao Extra de Rondônia, o secretário municipal de saúde de Vilhena, Wagner Borges, disse que “o aparelho de Ressonância Magnética é de última geração e permitirá a realização de exames de imagem. A aquisição desse aparelho trará muitos benefícios à população com imagens de alta resolução, auxiliando equipes médicas em diversos atendimentos, tendo exames mais precisos”, avalia.

O titular da Semus agradeceu o parlamentar pelo apoio. “Em nome do prefeito Flori, quero agradecer ao senador Jaime Bagatoli pela garantia de aquisição do equipamento que vai ajudar – e muito – o município de Vilhena. Em breve, os pacientes da rede pública de saúde poderão contar com um aparelho de alto padrão na realização de exames”, encerrou.