O Sicoob, um dos maiores sistemas financeiros cooperativos do país, além de oferecer crédito com taxas justas para os seu cooperados, tem como um dos grandes objetivos integrar e agilizar as operações financeiras cotidianas.

A busca por ser uma solução completa para seus cooperados, facilitando o acesso a serviços em tempo real e com as melhores tarifas do mercado, reflete o empenho da instituição financeira cooperativa em atender às necessidades de seus mais de 7,8 milhões de cooperados.

A comprovação prática desse compromisso se destaca pela conquista alcançada pelo Sicoob como “Banco do Ano 2023” principal reconhecimento da 19ª edição do Prêmio Banking Transformation, premiação organizada pela Cantarino Brasileiro em cerimônia realizada em 04.12, no Nacional Clube em São Paulo.

O Sicoob foi reconhecido pela sua capacidade de desenvolver, fomentar e escalar as inovações tecnológicas e de modelos de negócios para promover o acesso e inclusão financeira. Neste ano a instituição concorreu com 19 cases inovadores em iniciativas como inteligência artificial, proteção às operações com Pix, soluções de segurança para o aplicativo e crédito digital, apresentados à banca de jurados da premiação, composta por executivos com notório conhecimento do ecossistema financeiro. A instituição foi também reconhecida pelas importantes conquistas e o protagonismo no ecossistema financeiro, um ambiente competitivo e de grande concentração, conquistado através do esforço e da dedicação dos seus colaboradores no decorrer dos últimos anos.

“É muito gratificante receber o prêmio de ‘Banco do Ano” pela primeira vez. Isso atesta o nosso esforço em realizar um trabalho sério e altamente competente, que continua a atrair um número crescente de pessoas para o cooperativismo financeiro. Mantemos nosso compromisso constante com a inovação, sempre buscando oferecer serviços e produtos que proporcionem uma experiência cada vez mais completa. Essa conquista, juntamente com outros reconhecimentos, reforça ainda mais o comprometimento do Sicoob em permanecer na vanguarda da inovação do cooperativismo financeiro, adotando práticas mais modernas que viabilizem a expansão do nosso atendimento e impulsionem nossa participação no Sistema Financeiro Nacional”, comenta Marco Aurélio Almada, diretor-presidente do Sicoob.

Integração e apoio na transformação digital dos cooperados pessoas jurídicas Ao buscar soluções para pequenas e médias empresas em todo o Brasil, com alternativas que simplificam a vida dos cooperados PJ, o Sicoob obteve o reconhecimento em duas outras categorias.

A primeira como melhor solução “Embedded Finance”, com o Portal Developers Sicoob. Lançado em 2018, o portal facilita a integração direta entre plataformas de pequenas e médias empresas com os serviços online do Sicoob, proporcionando agilidade nas operações de cobranças, recebimentos, pagamentos, transferências de recursos, investimentos, entre outros, apoiando a transformação digital desses cooperados.

Outro destaque foi o reconhecimento pela qualidade na categoria de ‘Atendimento ao Cliente’ com o case “Antecipação de Recebíveis – App Sicoob” entre os finalistas. No Sicoob, a antecipação de recebíveis é um recurso que permite às empresas receberem valores antes do prazo previsto, proporcionando maior flexibilidade financeira e apoio na gestão do fluxo de caixa dos cooperados.

Estamos sempre buscando incrementar o portifólio de produtos e serviços para todos os nossos públicos, incluindo as pessoas jurídicas e dotá-las de canais de interação que trazem maior fluidez no processamento de suas transações está no rol das principais iniciativas visando melhorar a experiência dos cooperados, comenta Antônio Vilaça Júnior, Diretor de Tecnologia da organização.

PRÊMIO BANKING TRANSFORMATION

O Prêmio Banking Transformation é o mais tradicional prêmio do setor financeiro do Brasil. Ele tem por objetivo promover, incentivar e valorizar as principais iniciativas e melhores práticas, contribuindo para o aprimoramento do setor, reconhecendo aquelas que se destacaram em sua categoria.

Em sua 19ª premiação foram 282 cases concorrendo em 20 categorias, que incluem atendimento ao cliente, canais digitais, cripto economia e blockchain, eficiência operacional, inovação em IA, Embedded Finance, eficiência operacional, inovação com IA, inovação em crédito, meios de pagamento e Open Finance. O corpo de jurados este ano também aumentou para 43 especialistas com notório conhecimento do ecossistema financeiro.