O Partido Social Democrático (PSD) de Rondônia reuniu-se na última sexta-feira, dia 1 de dezembro, na Câmara Municipal de Vereadores de Pimenta Bueno, para um encontro significativo que marcou a posse da nova diretoria municipal e a adesão de novos filiados.

O evento, que contou com a presença de aproximadamente 200 pessoas, foi marcado por discursos inspiradores, parcerias políticas e o anúncio de iniciativas importantes para o partido. Dentre os presentes, destacaram-se o Delegado Arismar Araújo (Patriota), prefeito de Pimenta Beuno, deputado estadual Jean Mendonça (PL), Expedito Junior (PSD), deputado estadual Cássio Gois (PSD), e Adailton Furia (PSD), prefeito de Cacoal.

Além disso, Mila da Agricultura (PSD), prefeito de Ministro Andreazza, Professor Robson (PSD), vereador de Primavera de Rondônia, outras lideranças regionais, secretários municipais de Pimenta Bueno, vereadores de outros partidos e vereadores locais marcaram presença no encontro.

Um dos momentos de destaque foi o convite do PSD para os vereadores Oziel Almeida (Patriota), Juninho Coelho (PMN), presidente da Câmara, Sóstenes Silva (PP) e Marcelo Stocco (PTB) para migrarem durante a janela partidária de março, sinalizando uma ampliação da base do partido.

Durante o evento, também foi anunciada a criação do PSD Mulher, liderado pela pastora Marciane Stocco, que convidou as mulheres presentes a participarem da iniciativa. A pastora lidera um importante centro de assistência social voltado para moradoras em situação de rua.

O PSD Jovem de Pimenta Bueno, representado por Mateus Coelho e David Piraí, também se destacou no encontro, evidenciando o engajamento da juventude no partido. Ao todo, cerca de 60 novos filiados foram apresentados, demonstrando um crescimento expressivo do PSD no município.

O ambiente do encontro foi caracterizado por sua leveza e informalidade, contando com a presença de pré-candidatos a vereadores de Pimenta Bueno.

O presidente do diretório municipal, Glademir Stocco, abriu a reunião relembrando a história do PSD e enfatizando a importância do partido como uma força de centro, capaz de dialogar com diversas frentes políticas. Por sua vez, o prefeito Arismar Araújo ressaltou a relevância de contar com quatro vereadores presentes na base do prefeito, destacando a sólida parceria entre o PSD e o governo local.

Já o deputado estadual Cássio Gois avalizou a pretensa candidatura do PSD à prefeitura, enfatizando a importância do diálogo com todas as lideranças políticas para o sucesso do partido. Adailton Furia também parabenizou o encontro, enfatizando que grandes projetos nascem de iniciativas como o encontro promovido em Pimenta Bueno.

O deputado Jean Mendonça, representando o PL, reafirmou a parceria entre as siglas e também enfatizou a abertura ao diálogo. Expedito Junior, visivelmente empolgado com o projeto em Pimenta Bueno, destacou a tendência do partido em lançar um pré-candidato à prefeitura, evidenciando a consolidação do PSD na região.

O encontro do PSD em Pimenta Bueno foi um marco para o partido, reunindo lideranças locais, promovendo filiações expressivas e reforçando parcerias políticas estratégicas. O ambiente amigável e comprometido revelou a força e coesão do PSD no município, sinalizando um futuro promissor para o partido.