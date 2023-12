O técnico Abel Ferreira se isolou como o segundo treinador com mais títulos pelo Palmeiras depois de erguer a taça do Brasileirão. Agora, são nove taças no total, superando Vanderlei Luxemburgo (oito) e ficando atrás apenas de Oswaldo Brandão (dez).

Vale lembrar que os nove títulos de Abel, além deste Brasileirão de 2023, são as Libertadores de 2020 e 2021, o Campeonato Brasileiro de 2022, a Copa do Brasil de 2020, a Supercopa do Brasil de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2022, e os Paulistas de 2022 e 2023.

Além disso, Abel também se tornou o treinador estrangeiro com mais glórias no futebol brasileiro, superando uruguaio Felix Magno) e o único estrangeiro com dois títulos de campeão brasileiro na história da competição.

Recordes

Disputado anualmente desde 1959, o Campeonato Brasileiro já teve campeões três técnicos estrangeiros e sete capitães de outra nacionalidade. No entanto, antes do título alviverde da temporada passada, nunca uma equipe campeã havia contado tanto com o treinador como com o capitão estrangeiros ao mesmo tempo.

Portanto, pela segunda vez na história (ambas com o Palmeiras), o Brasileirão tem um campeão com o técnico e o capitão estrangeiros (o português Abel Ferreira e o paraguaio Gustavo Gómez).

De acordo com o site oficial do Palmeiras, os técnicos que venceram o Brasileiro pelo clube são: Oswaldo Brandão (em 1960, 1972 e 1973), Aymoré Moreira (1967, Robertão), Mário Travaglini (1967, Taça Brasil), Rubens Minelli (1969), Vanderlei Luxemburgo (1993 e 1994), Cuca (2016), Felipão (2018) e Abel Ferreira (2022 e 2023).

Abel vai ficar?

É importante destacar que o Palmeiras ainda não sabe se seguirá com o seu treinador campeão em 2024. O português possui contrato até o final da próxima temporada, contudo, manifestou interesse em descansar e se queixou do desorganizado calendário brasileiro.

A torcida pediu publicamente pela permanência do treinador, que está no clube desde o último trimestre 2020. A presidente da equipe, Leila Pereira também afirmou que fará todo o possível para manter o treinador português a frente do Palestra Itália.