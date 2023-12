Com uma deliciosa feijoada, chopp Coronel Church, refrigerante Dyddyo, água Kaiary, música voz e violão e apresentação do Dj Evaldo Lopes, a 11ª edição da Festa dos Jornalistas, organizada pela jornalista Yalle Dantas, presidente do grupo União dos Jornalistas, promete superar as expectativas de participantes, qualidade e diversão.

“Teremos o tradicional Bingo, com prêmios doados pela Toca do Coelho e Fiero, além de Jirau, e Bia Salão Estética”, disse a organizadora do evento ressaltando ainda que este ano, por meio do senador Acir Gurgacz, o Bingo dos Jornalistas também vai premiar com uma passagem de ônibus da Eucatur, ida e volta, com direito a acompanhante.

O evento acontece neste sábado, dia 09 de dezembro, a partir das 10h, no Clube da OAB/RO. A entrada será de dois quilos ou mais de alimentos, mais um absorvente, por cada pessoa. A arrecadação será entregue à comunidade, a profissionais da imprensa que estão precisando e instituições carentes. “

PATROCÍNIO

Acontece com o patrocínio, pelo segundo ano o chopp Coronel Churh; da empresa do empresário César Cassol, de Rolim de Moura ( GC Grupo César Cassol Energia e Calcário, Fiero, Fecomercio e Toca do Coelho e Dydyo Refrigerantes.

APOIO

Conta com o apoio da Secretária de Comunicação do Governo de Rondônia, Rosângela Silva; jornalista Alessandro Lubiana, superintendente de Comunicação da Prefeitura de Porto Velho, além do senadores Marcos Rogério e Confúcio Moura e deputada federal e Silvia Cristina e da OAB/RO, Mr.Lory Locações e Eventos. Também do site News Rondônia e Gaseta Rondônia e Banda do Vai Quem Quer.

FESTA DOS JORNALISTAS

A Festa de Confraternização dos Jornalistas reúne aproximadamente 300 profissionais da imprensa rondoniense, entre repórteres, editores de texto e imagem, produtores, mídias sociais, assessores de imprensa e profissionais da televisão e rádio.