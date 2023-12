O senador Confúcio Moura (MDB-RO), presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado, e o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Fabrício Galvão, assinaram nesta quarta-feira (06) a Ordem de Serviço para a construção do viaduto na intersecção das BR´s 364 e 435, que dá acesso aos municípios de Colorado, Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara e Pimenteiras.

A Ordem de Serviço consiste na autorização para a contratação de empresa para a execução das obras do viaduto na intersecção das Rodovias BR´s 364/RO e 435/RO, segmento do KM 26,50 ao km 27,90, extensão de 1,4 km, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas nos projetos técnicos e estabelecidas no Edital e seus anexos.

O diretor-geral do Dnit enfatizou que foi com muita satisfação, ao lado do senador Confúcio Moura, entregar para o estado de Rondônia a Ordem de Serviços para a construção de um importante dispositivo viário na região do Cone Sul, que segundo ele, é um ponto crítico histórico, que hoje o governo federal começa a resolver.

Para Confúcio Moura essa é uma obra extremamente importante que irá dar tranquilidade no tráfico pesado no estado de Rondônia nesse entroncamento, onde há muitos acidentes. “Este é um presente maravilhoso, é uma demonstração viva de que, se há vontade e empenho, as coisas acontecem. O Ministério dos Transportes está trabalhando pelo estado de Rondônia, o presidente Lula está trabalhando para o estado de Rondônia. Eu quero agradecer ao Dnit e entregar pra Rondônia essa Ordem de Serviço e solução para o Cone Sul”, afirmou Confúcio.