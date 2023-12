Em suas palavras contundentes, o professor e advogado Samuel Costa destacou a magnitude do reembolso proposto pelo governo Lula como um ato crucial de justiça financeira para Rondônia.

Ele ressaltou que os mais de R$ 95 milhões são um passo fundamental para mitigar as adversidades resultantes das políticas implementadas durante o mandato de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes.

A iniciativa, canalizada através do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), visa restituir não apenas o estado como um todo, mas também os municípios individualmente afetados. Porto Velho, a capital, lidera o ranking com um reembolso que já atinge mais de 8.5 milhões de reais.

“Este reembolso não é apenas uma injeção de recursos, mas um reconhecimento de que as políticas anteriores impactaram diretamente o estado e seus municípios. Estamos falando de um suporte financeiro essencial para a recuperação econômica e o fortalecimento das bases locais”, enfatizou o professor Samuel Costa.

Além disso, ao abordar as razões específicas para o reembolso, Samuel Costa expressou sua preocupação com as políticas econômicas anteriores, ressaltando que é fundamental compreender e corrigir as decisões que levaram a tais perdas. Sua fala adiciona um elemento de consciência crítica à discussão, instigando um debate mais amplo sobre as implicações das políticas governamentais na estabilidade financeira regional.

Essa iniciativa do governo Lula, conforme destacado por Costa, não apenas visa reparar danos passados, mas também serve como um ponto de partida para reflexão e correção de rumos na gestão fiscal, enquanto Rondônia aguarda com expectativa a efetivação desse reembolso, que promete impactar positivamente não apenas o estado, mas cada município envolvido.