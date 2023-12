Dois homens, identificados pelas iniciais L.S.L., e N.F.C., foram presos na noite de quinta-feira, 7, após protagonizar fuga alucinada por diversas ruas e avenidas de Vilhena. Na fuga, o que estava na garupa da motocicleta se desfez de uma arma de fogo tipo pistola, encontrada posteriormente pelos militares. A dupla relatou que estava à procura de um rival para matá-lo.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço fazia ronda de rotina pela Rua Jose Gomes Filho, no bairro Marcos Freire, quando na esquina com a Rua Antônio Lopes Coelho, os militares observaram dois homens em uma motocicleta, no qual ao perceberam a presença da viatura, empreenderam fuga.

Contudo, os militares fizeram acompanhamento e com sinais sonoros e deram ordem para que o condutor parasse, mas as ordens foram ignoradas e o condutor prosseguiu em alta velocidade por diversas ruas e avenidas.

Todavia, durante a perseguição os policiais observaram que o carona se desfez de algo que estava em sua cintura, no qual, posteriormente o objeto foi encontrado pelos militares sendo uma pistola modelo G2C de numeração ACL482265 calibre 9mm fabricação Taurus contendo 12 munições em seu carregador e uma munição na câmara pronta para o uso.

Algum tempo depois, a dupla foi interceptada e em revista pessoal em ambos ocupantes, sendo identificado o piloto como L.S.L., no bolso da calça foi encontrado um carregador de pistola 9mm de fabricação brasileira contendo 12 munições intactas do mesmo calibre, durante a revista pessoal no suspeito N.F.C., foi localizado uma toca ninja cor preta estilo balaclava.

O condutor não portava Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a motocicleta estava com a documentação atrasada.

N., relatou aos militares que estava rodando a cidade para localizar uma pessoa com a alcunha de “Boi”, pois este havia ameaçado matar ele, sua mulher e seu eu filho, então segundo N., disse que estava atrás dele para matá-lo.

Diante doa fatos, os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil.