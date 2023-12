Os cursos disponíveis são; costureiro sob medida, eletricista de instalações prediais, operador de manutenção eletromecânica, mecânico de manutenção de motos (presencial), assistente contábil-financeiro, instalador e reparador de redes de computadores, técnico em administração (Chupinguaia) EAD e técnico em administração (presencial).

Alguns dos cursos gratuitos com vagas disponíveis na unidade Sesi-Senai e IEL (Instituto Euvaldo Lodi) de Vilhena. Os interessados podem realizar a pré-inscrição na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 1425, Bairro Bela Vista, na unidade SESI de Vilhena, ou via contato telefônico pelo número 33213064.

De acordo com o gerente Silvio Leite, a escola conta com infraestrutura completa para a realização das aulas práticas e teóricas, seguindo a metodologia SENAI de Educação Profissional. “Nos últimos três anos, formamos mais de três mil profissionais para o mercado de trabalho”, afirmou.

Ainda conforme Leite, os instrutores estão em formações constantes, seja pela plataforma Unindustria, como também as formações direcionadas pelo Departamento Nacional. “Por se tratar de cursos profissionalizantes, sempre consideramos nas contratações professores com grande experiência prática e até mesmo ex-alunos do SENAI, o qual é a realidade do nosso quadro hoje, com instrutores que um dia já foram alunos de alguma unidade SENAI no Brasil”, explicou.

Por ter uma representatividade sólida no cenário nacional, estudar no SENAI e ter um diploma desta instituição faz toda a diferença, ressaltou o gerente, que acrescentou “o mercado de trabalho, as indústrias sempre veem com bons olhos nossos ex-alunos, até mesmo por esse motivo, que a empregabilidade de nossos alunos egressos sempre tem alcançado índices superiores a 80%”.

Egresso do SENAI, Leite faz questão de reiterar o quanto a instituição fez toda a diferença em sua vida profissional. “Ao finalizar o ensino médio não tinha muita perspectiva de realizar um curso superior, pois em Vilhena ainda não tinha nenhuma formação na área de informática. E encontrei no SENAI essa solução, pois em um panfleto entregue em minha casa, vi que estava disponível o curso de Técnico em Informática para iniciar. Realizei a minha inscrição, participei de todo o curso e me formei como Técnico em Informática. Por muito tempo atuei nessa área até ingressar em um curso superior em Administração”, contou.