Uma mulher identificada pelas iniciais B.S.C., e um homem pelas iniciais T.C.A.S.N., foram presos na noite de sexta-feira, 8, por policiais militares da Patrulha Reforço, em Vilhena.

A mulher é suspeita de ter assumido o comando da boca fumo em uma casa na Rua Girasol, no bairro Jardim Primavera. No local há alguns dias, um homem foi morto e dois foram baleados, além disso, várias pessoas foram detidas na mesma residência esta semana com drogas, munições e armas de fogo.

Os militares receberam informações que uma mulher havia assumido o comando da venda de drogas na casa onde um homem havia sido assassinado e dois baleados e que usuários de drogas estavam frequentando o local para comprar entorpecente.

Com isso, a guarnição fez incursão no imóvel e em contado com a suspeita ela negou que estava comercializando entorpecente, mas em revista no local foram localizadas drogas, armas de fogo e munições.

Além da mulher, suspeita de comandar a “lojinha” como estão chamando as bocas de fumo, havia no imóvel mais quatro pessoas, na qual relataram que haviam ido ao local comprar entorpecente.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil.