O acidente envolvendo um motociclista e um carro VW Saveiro aconteceu na manhã deste sábado, 9, na Avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da motocicleta trafegava pela Avenida Melvin Jones, quando no cruzamento com a Rua Cláudio Rosella, o motorista da picape teria avançado a preferencial e, com isso, o motoqueiro não conseguiu frear nem desviar.

No choque, o motociclista sofreu ferimentos, sendo socorrido e levado para Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada para registrar a ocorrência.