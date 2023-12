Grave acidente envolvendo carretas aconteceu na manhã deste sábado, 9, na BR-364, km 258, em Cacoal e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou até o momento três mortes no local.

De acordo com informações da PRF o acidente foi do tipo colisão frontal envolvendo, diretamente, dois veículos pesados. Um desses veículos pegou fogo. Um terceiro veículo, também pesado, teve pequenos danos, não se envolvendo diretamente no acidente.

Há confirmação de três mortes no local, sendo uma delas criança. Existe a possibilidade de haver uma quarta vítima.

O Corpo de Bombeiros está com dificuldade de conter as chamas. Polícia Militar também está no local auxiliando, assim como a Polícia Técnica Científica (Politec). A rodovia está interditada em ambos os sentidos.

>>>Vídeo abaixo: