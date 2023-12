Em uma operação policial bem-sucedida, um membro de uma facção criminosa foi detido portando uma pistola, reforçando os esforços das autoridades em combater atividades ilícitas e garantir a segurança da comunidade, em Vilhena.

A ação policial ocorreu na noite deste domingo, 10, próximo à Praça do Barcelona, no bairro Jardim Eldorado.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Rádio Patrulha fazia ronda de rotina nas proximidades da Praça do Barcelona, os militares observaram um grupo de pessoas, na qual algumas delas são velhos conhecidos no meio policial por práticas criminosas.

Um deles, ao perceber a aproximação da viatura correu para dentro de uma conveniência e alguns minutos depois saiu do local demostrando certo nervosismo. Com isso, o suspeito identificado pelas iniciais J.E., foi abordado e em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, mas testemunhas apontaram que o rapaz havia entrado no banheiro e saído rapidamente.

Contudo, foi feito buscas no banheiro e encontrado atrás do vaso sanitário uma pistola da marca Taurus G2c calibre 9 mm.

Com isso, o suspeito recebeu voz de prisão. O rapaz não portava documentos, disse que estavam em sua casa no bairro Embratel, sendo conduzido até o local para pegá-los, e autorizou os policiais a entrarem na casa, onde foi encontrado uma balança de precisão.

O suspeito relatou que utilizava a balança para pesar e vender substância entorpecente do tipo raio, ou seja, cocaína, porém, que nesta data estaria sem produto para comercializar.

Na parede do quarto do rapaz, havia várias escritas dando conta que ele faz parte da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). O suspeito ainda disse que ele havia pagado R$ 6 mil pela arma e se negou a dizer de quem comprou.