Na manhã desta segunda-feira, 11, uma equipe do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, (PM) após muita conversa, convenceram uma mulher a não cometer suicido, em Vilhena.

De acordo com infamações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, os bombeiros e a PM foram solicitados para atender uma ocorrência em uma casa no residencial Alvorada, onde informação dava conta que ela estava com uma faca e ameaçava se matar, inclusive, já havia se ferido.

Ao chegarem no local, o irmão da vítima contou aos militares que ele e a irmã moram na residência e sua mãe em outra casa, que sua irmã havia pegado uma faca e pediu que ligasse para sua mãe vir na casa, caso não viesse, ela iria se matar e como a mãe não veio, a vítima se feriu e a todo momento dizia que ia tirar sua vida.

Contudo, após uma longa conversa com os policiais e os bombeiros, eles a convenceram que ela entregasse a faca e fosse levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), pois estava precisando de ajuda.