No último fim de semana, a 20ª Supercopa Genus de Futebol agitou o cenário esportivo na capital, a deputada estadual Dra. Taissa Sousa (PSC), participou do campeonato e ressaltou que tem trabalho com empenho para fomentar a prática esportiva em Rondônia.

A parlamentar destinou ao Sport Club Genus uma emenda de R$ 30 mil, contribuindo com o sucesso do evento que reuniu mais de mil jovens atletas em intensos 88 jogos. “Fico feliz em apoiar ações que levam esporte e lazer para a população. Nosso apoio foi importante para a realização dessa competição regional e agradeço às equipes participantes e também à Sejucel e ao clube pela parceria”, comentou a deputada.

Os campos do Rondoniense Social Clube e da Arena Genus foram palco das disputas em oito categorias distintas, desde o Sub-8 até o feminino. A maratona esportiva começou na sexta-feira (8), com jogos durante a tarde. A ação se estendeu ao longo do fim de semana, proporcionando entretenimento esportivo para todos os gostos.

A deputada Taissa Sousa não apenas destinou recursos, mas também marcou presença na grande final, realizada no domingo (10). Durante a partida decisiva, a parlamentar teve a honra de entregar o troféu ao time campeão, aproveitando o momento, novamente agradece a todos e em especial ao Francisco Evaldo, diretor executivo do clube pelo convite.