A Fundação Cultural de Vilhena convida todos os residentes e empresas do município para participar do grande concurso “Natal dos Sonhos”.

A iniciativa visa incentivar e resgatar o espirito natalino através de decorações criativas. As inscrições já se iniciaram, está aberta até o dia 20 de dezembro.

Serão mais de R$30 mil reais em premiações, divididos para casas, empresas e quadras descoradas. As Inscrições podem ser realizadas pelo usuário do imóvel (proprietário ou inquilino) a entrega do prêmio será no dia 29 de dezembro.

Os nomes dos ganhadores do concurso serão publicados no Diário Oficial de Vilhena no dia 28 de dezembro. A Fundação Cultural entrará em contato via telefone.

Para obter mais informações sobre as regras e disposições do Edital é só acessar o Instagram da Fundação Cultural, Diário Oficial do município, site da prefeitura: Vilhena.ro.gov.br ou então entrar em contato com a Fundação através do número 3321- 1777.

Participe, encante Vilhena e ajude a tornar o Natal ainda mais especial!