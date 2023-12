O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) – Campus Vilhena está moldando uma verdadeira revolução no ensino de matemática na região.

Com a participação ativa de 24 acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática, o programa está transformando a experiência educacional nas escolas parceiras. Sob a coordenação do professor Mestre Marcos Pinheiro Matos, o destaque principal recai sobre o trabalho de nivelamento, utilizando metodologias diferenciadas para garantir que todos os estudantes possam acompanhar o conteúdo de maneira eficaz e envolvente.

A Escola Álvares de Azevedo, associada ao programa, sediou um evento para apresentar as atividades do PIBID realizadas ao longo do ano. Estas atividades, ocorridas durante as quartas-feiras, contaram com o apoio da diretora Claudia Regina da Silva e dos supervisores Edeval Batista de Souza e Diná Caetano Gusmão. O programa beneficia alunos dos 6º, 7º e 8 º anos pela manhã e os alunos do 9º ano à tarde, visando impactar positivamente uma ampla gama de estudantes, fortalecendo suas habilidades matemáticas e estimulando o interesse pela disciplina.

Marcos enfatiza o papel ativo dos Pibianos, os acadêmicos na fase de iniciação à docência, que desempenham um papel crucial ao oferecer atenção diferenciada aos estudantes, proporcionando-lhes oportunidades para superar desafios e dificuldades.

Edeval Batista e Diná destacam que a cada encontro semanal, os acadêmicos se encantam ainda mais pela missão de educar e compartilhar conhecimentos. Essa abordagem colaborativa e personalizada cria um ambiente de aprendizado enriquecedor, no qual cada aluno recebe a orientação necessária para alcançar seu pleno potencial acadêmico, contribuindo para o fortalecimento da educação na região.

Recentemente, em 6 de dezembro, o evento de conclusão das atividades deste ano na Escola Álvares de Azevedo foi apresentado para todos os alunos do ensino fundamental e médio, tanto no período matutino quanto vespertino, com duração de três aulas. Durante a apresentação, foram exibidos os trabalhos desenvolvidos ao longo do projeto, incluindo banners com resumos das propostas e experiências dos Pibidianos, propostas de metodologias inovadoras utilizando materiais lúdicos e produtos inovadores, além de várias atividades livres que promovem o raciocínio e interação dos alunos.

O objetivo dessa apresentação vai além de proporcionar uma variedade de abordagens lúdicas no ensino de matemática, busca potencializar a formação dos acadêmicos do Curso de Licenciatura em Matemática do Campus, como também de compartilhar metodologias com outros professores. Essa mesma apresentação já foi realizada na escola Machado de Assis na semana anterior, e há planos de estender essas atividades para outras escolas no próximo ano.

Esta atividade é crucial não apenas para os alunos, mas também para o curso e o IFRO. Além de incentivar os bolsistas do programa, fortalece a permanência e o sucesso no curso de Licenciatura em Matemática, desde o início do primeiro semestre, integrando os alunos ao ambiente escolar.

Assim o Campus Vilhena está desempenhando um papel fundamental na melhoria do ensino de matemática na região, promovendo um ambiente educacional mais envolvente e eficaz, não só para os alunos, mas também para os futuros professores.

