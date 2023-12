Acidente foi registrado na manhã desta terça-feira, 12, na BR-364, saída para Porto Velho, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor de uma SW SUV trafegava pela rodovia, sentido Porto Velho, quando por motivos ainda desconhecidos perdeu o controle do veículo e caiu dentro de uma valeta as margens da pista.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Duas pessoas que estavam no veículo foram socorridas e levadas ao hospital.

