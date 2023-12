Na tarde da última quinta-feira (7), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia realizou mais uma entrega de doações referentes à Campanha “policiais contra o câncer infantil”.

A Superintendente Regional, Luciana Alves acompanhada de integrantes da equipe de gestão, fez uma visita institucional ao Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC), sediado no bairro Igarapé, em Porto Velho/RO.

Na oportunidade, foi possível observar “de pertinho” toda a atenção, o carinho e a dedicação com as quais integrantes do NACC acolhem os pacientes que realizam tratamento no Hospital de Amor da Amazônia (HA).

Há 10 anos, no mês de novembro, a PRF mobiliza pessoas em todo o país para arrecadar doações aos pequenos guerreiros que, desde muito cedo, enfrentam desafios “de gente grande”.

Em 2023, realizamos a terceira edição do já tradicional passeio ciclístico solidário da PRF. A ação recreativa e cultural aconteceu no primeiro domingo de dezembro (3) e contou com mais de uma centena de participantes. Se você ainda não viu, pode conferir o vídeo institucional clicando aqui.

Durante a visita, concluímos a Campanha, entregando 50 cestas com produtos de higiene pessoal e limpeza, previamente selecionados por profissionais que acompanham o dia a dia dos enfermos e de familiares. A maior parte dos itens foi adquirida com uma porcentagem do valor das inscrições; também houve doações ofertadas por voluntários.

E por falar em doações, agradecemos a colaboração de empresas e empreendedores parceiros da PRF que contribuíram, na medida de suas possibilidades, ofertando diversos brindes. De barrinhas de cereais a plano anual de treinamento físico, não faltaram itens para distribuir entre os participantes do passeio ciclístico.

A generosidade foi tão grande que precisou ser compartilhada: encaminhamos à equipe do NACC “uma banda de boi” e uma bicicleta novinha que foram doados para a Campanha. A proteína será utilizada para reforçar a alimentação da garotada. Já a “bike”, vai ganhar estrada! O Núcleo irá sorteá-la, em ação solidária, para arrecadar valores que auxiliarão na manutenção do apoio prestado aos mais necessitados.

Para encerrar, a Polícia Rodoviária Federal agradece a união de esforços que resultou em mais uma campanha vitoriosa. Dos ciclistas às instituições de segurança pública e de trânsito que participaram do passeio. Da doação mais singela à mais expressiva. E por fim, aos estagiários, servidores terceirizados, administrativos e policiais que, desde a organização da campanha até a entrega da última doação, demonstraram respeito e compromisso aos valores de nossa instituição.

>>>Vídeo: