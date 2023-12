Na manhã desta quarta-feira, 13 de dezembro, o Dr. Aparício Carvalho de Moraes, magnífico reitor do Grupo Educacional Aparício Carvalho, foi agraciado com o diploma de Amigo da Capitania Fluvial de Porto Velho pelo Capitão dos Portos de Porto Velho, Capitão Matheus de Athaides Firmino, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à Marinha do Brasil.

A solenidade, que coincidiu com o Dia do Marinheiro, foi marcada por momentos de celebração e reconhecimento da liderança exemplar do Dr. Aparício Carvalho. Além de presidir o Grupo Educacional Aparício Carvalho, ele também lidera a Sociedade dos Amigos da Marinha de Rondônia, evidenciando seu comprometimento com as tradições navais e a defesa dos interesses marítimos na Amazônia.

O dia 13 de dezembro é celebrado como o Dia do Marinheiro em homenagem ao Almirante Tamandaré, nascido nessa data em 1807. Joaquim Marques Lisboa, conhecido como Almirante Tamandaré, foi uma figura proeminente na Marinha do Brasil durante o Império. Sua notável trajetória, marcada por contribuições significativas em conflitos como a Guerra do Paraguai, além de sua dedicação à defesa dos interesses marítimos do país, levou à instituição do Dia do Marinheiro em sua honra.

O evento contou com a presença de autoridades do Exército e da Marinha, destacando a importância da colaboração entre as Forças Armadas e instituições civis na promoção da segurança e defesa da região. A presença da delegada da Polícia Federal, a superintendente da Polícia Rodoviária Federal e outros voluntários ressaltou a relevância do trabalho conjunto na preservação da ordem e segurança nos portos e rios da região.

Em suas palavras, o Dr. Aparício Carvalho expressou sua gratidão pela homenagem, destacando: “É muito especial receber a homenagem da Capitania dos Portos nesse dia tão significativo para nossos marinheiros, onde reconhecemos sua luta na defesa da Amazônia e do Brasil, no combate à navegação clandestina e na segurança dos nossos portos e rios e também ao Almirante Tamandaré e seus feitos. Como presidente da Sociedade dos Amigos da Marinha de Rondônia, me sinto orgulhoso em integrar um time tão fabuloso e fantástico e em receber o título de Amigo da Capitania dos Portos de Porto Velho.”

O Grupo Educacional Aparício Carvalho enaltece a contribuição do Dr. Aparício Carvalho para fortalecer os laços entre a instituição de ensino e as entidades que desempenham papel fundamental na defesa e segurança do nosso país. Parabenizamos o Dr. Aparício Carvalho pela merecida homenagem e por sua constante dedicação às causas que promovem o bem comum e o desenvolvimento da nossa região.

