Na manhã desta quarta-feira (13), o deputado federal, Coronel Chrisóstomo (PL), recebeu o reconhecimento pela atuação no ano legislativo de 2023, durante a premiação do Ranking dos Políticos, que aconteceu no Centro Internacional de Convenções, em Brasília.

O Ranking dos Políticos premiou 116 parlamentares. A pontuação atribuída aos políticos é determinada estritamente com base em sua atuação, com critérios definidos que incluem como são utilizadas as verbas de gabinete e as votações nos âmbito de antidesperdício, anticorrupção e antiprivilégios.

Os parlamentares com nota superior a 7, em escala que vai até 10, integram a lista Excelência Parlamentar 2023 e participaram da cerimônia de premiação.

Durante a celebração, Chrisóstomo agradeceu a Deus, disse estar muito feliz por ser convidado para esta premiação e ser o deputado numero 1 de Rondônia.

“Essa honraria é para o povo de meu estado, que me colocou aqui para representá-los. Agradeço também ao meu partido PL e todos os meus assessores, que são responsáveis por divulgar o meu trabalho”, concluiu.