As escolas da rede estadual de Vilhena, Colorado do Oeste e Chupinguaia, todas pertencentes à jurisdição da Coordenadoria Regional de Educação de Vilhena (CRE), participaram no último dia 08, no auditório da instituição, do Seminário de Socialização das Práticas Exitosas 2023.

De acordo com as organizadoras do evento e técnicas pedagógicas da CRE, Sônia Rodrigues e Ana Paula, o objetivo foi contribuir com ideias e sugestões para facilitar o desenvolvimento dos projetos que são executados nas escolas.

Segundo Ana Paula, o evento contou com apresentações diversificadas e abordagens criativas, contribuindo para o processo de ensino-aprendizagem. “Durante as apresentações vivenciamos uma diversidade de trabalhos. Outro ponto foi o engajamento da comunidade escolar: pais, alunos e professores trabalharam juntos em diversos projetos, promovendo uma cultura de colaboração e participação ativa”, destacou a pedagoga.

A coordenadora regional de educação de Vilhena, professora Anandreia Trovó, destacou a importância do seminário. Segundo ela, a socialização de projetos entre as unidades contribui para um ensino de qualidade. “O sucesso do evento só reforça a importância de celebrar e compartilhar as práticas educacionais que fazem a diferença na vida dos estudantes e na sociedade como um todo”, avaliou a coordenadora.

Inovação tecnológica

Um dos destaques foi apresentação dos estudantes da comunidade indígena. Na ocasião, eles apresentaram um livro denominado “Menina Moça”, fruto de projeto desenvolvida na aldeia.

Também foram entregues certificados de participação às escolas que socializaram as práticas que abordaram desde inovação tecnológica, impacto social e sustentabilidade. ”Esses momentos de premiação não apenas enalteceram o trabalho árduo das escolas, mas também servem como fonte de inspiração para futuros projetos e iniciativas”, observa a coordenadora pedagógica da CRE, professora Bruna Iris.

Para as técnicas Sônia Rodrigues e Ana Paula, que acompanham a implementação do Novo Ensino Médio e o Ensino Fundamental , o evento foi um verdadeiro reflexo do comprometimento das escolas estaduais em proporcionar uma educação de qualidade, preparando os alunos para os desafios e oportunidades do século XXI.

Ana Paula ressaltou ainda que, “com ênfase também na execução do projeto de incentivo à leitura: Dia de Ler. Todo Dia! O qual as escolas já aderiram e tornou ele cada vez mais dinâmico e prazeroso, não sendo visto apenas como uma mera burocracia e sim como reflexo de boas ações de leituras e complementação das atividades pedagógicas”, disse ela.

Para a diretora do CEEJA de Vilhena, Vanderli Trovó, o seminário proporcionou uma oportunidade valiosa para interagir com outras instituições educacionais.” O intercâmbio de ideias e a troca de experiências permitiram ampliar nossa visão sobre abordagens pedagógicas eficazes”, avaliou.